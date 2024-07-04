"الأزهري" يتلقى خطابات تهنئة من وزراء الأوقاف والمفتين في العالم العربي والإسلامي

تلقى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف رسائل وخطابات وبرقيات تهنئة من وزراء الأوقاف والمفتين والعلماء في العالم العربي والإسلامي على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه وزيرًا للأوقاف.

وتلقى وزير الأوقاف خطابات تهنئة من كل من : مفضل سيف الدين سلطان البهرة، و الدكتور محمد بن عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، و الشيخ صالح شريف سيد علي الجيلاني وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية الصومال، والدكتور داتو أسري سيد إبراهيم بن سيد أحمد يحيى وزير الشئون الإسلامية بولاية بهانج بدولة ماليزيا، و الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ومؤسس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية، و الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل مفتي جمهورية القمر المتحدة، و الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و الدكتور محمد علي الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي، و الشيخ تاج الدين ابن الشيخ ولي الدين ولد العلامة محمد صالح فرفور رئيس هيئة الشئون الدينية السورية في اسكندنافيا عضو المجلس الأوروبي للقيادات المسلمة "آمال"، و الدكتور حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، و الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بدولة موريتانيا وغرب إفريقيا.

كما تلقى وزير الأوقاف اتصالات تليفونية من كل من: الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور محمد مصطفى محمد نجم وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، وياقوت خليل وزير الشئون الإسلامية بدولة إندونيسيا، و سنتانوريا حرم الرئيس عبد الرحمن واحد رئيس إندونيسيا السابق، والحبيب لطفي بن يحيى مستشار رئيس دولة إندونيسيا.