أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس بدء الضخ التدريجي للمياه بمركز سمالوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي.
و خلال المتابعة الميدانية المسائية، قام الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، بالإشراف على كافة أعمال الإصلاح ومراحل التنفيذ للانتهاء منها ، وذلك بحضور المهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنيا والمتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم لسرعة إنجاز الأعمال وعودة المياه لطبيعتها تخفيفاً عن المواطنين.
جدير بالذكر، أن قطع المياه جاء نتيجة أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي قطر 1200 بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، بطول 700 متر بتكلفة تقديرية تصل إلى 19 مليون جنيه.
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عودة المياه تدريجياً بعد تغيير خط الصرف الرئيسي بسمالوط
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أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس بدء الضخ التدريجي للمياه بمركز سمالوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي.
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس بدء الضخ التدريجي للمياه بمركز سمالوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسي.