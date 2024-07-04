هولندا: قد نشارك في المبادرة الفرنسية لتدريب القوات الأوكرانية

قالت الحكومة الهولندية إنه من الممكن المشاركة في المبادرة الفرنسية لتنظيم التدريب العسكري في أوكرانيا.

وأضافت أنها بشكل عام لا تستبعد المشاركة في المبادرة الفرنسية لتنظيم التدريب العسكري بأوكرانيا، إلا أن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز قال "إنه من السابق لأوانه اتخاذ موقف نهائي بشأن هذه المسألة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار بريكلمانز إلى أنه من الضروري دائمًا الموازنة بين القيم والفوائد المضافة والمخاطر المحتملة..قائلا:"يجب أن يشمل هذا الأمر تحالفا واسع النطاق من الدول بدعم من أهم الدول الأعضاء في حلف الناتو".

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إنه يريد تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وتريد هولندا أن ترى كيف يتطور النقاش بشأن هذه المسألة ولا تريد اتخاذ موقف نهائي في هذا الوقت.