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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: قدمت لـ النيابة فلاشة موثق عليها الحادث بكل تفاصيله

هالة عبد الفتاح موظفة
هالة عبد الفتاح موظفة البترول
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قالت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، أنها قدمت للنيابة اليوم فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة والتي وثقت الحادث من البداية ولحظة التعدي عليها بالسب والقذف.

وأضافت ضحية الفتاة الأوكرانية في تصريح ل «البوابة نيوز» أن النيابة العامة أمرت بعرض المتهمة علي الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، وعرضها على لجنة طبية للكشف عن الكدمات الموجودة بجسدها، مستطردة:« الكدمات دي حصلت لها جراء انقلاب السيارة واصطدامها بسيارتنا».

 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

دلت التحريات أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة اوكرانيا وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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