إيرادات "Inside Out 2" تتخطى تكلفته الإنتاجية 6 مرات

يواصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out”، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي بعد 20 يوما على طرحه بصالات السينما حول العالم.

بلغت عائدات الفيلم على مستوى العالم مليار و73.4 مليون دولار، جمع منها 489.3 مليون دولار في صالات السينما الأمريكية و584.4 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 175 مليون دولار تقريبا.

سجل الفيلم أعلى افتتاحية له هذا العام، متجاوزًا فيلمي "Dune: Part Two" (82.5 مليون دولار) و"Godzilla x Kong: The New Empire" (80 مليون دولار)، كما يعتبر الإصدار الوحيد لعام 2024، والأول منذ فيلم "Barbie" الصادر في يوليو الماضي، والذي تتجاوز افتتاحيته أكثر من 100 مليون دولار.

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج والغيرة والحسد.