بعد مغادرة كيليان لباريس سان جيرمان.. شقيق مبابي ينتقل إلى ناد فرنسي

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الخميس، عن ضم إيثان مبابي شقيق نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

ووقع إيثان، البالغ من العمر 17 عامًا، عقدًا احترافيًا مع ليل يمتد لثلاث سنوات، ليرتدي القميص رقم 29 مع الفريق، بعد أن قضى الموسم الماضي في صفوف الفريق الثاني لباريس سان جيرمان، حيث شارك في 5 مباريات فقط مع الفريق الأول.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، كان إيثان قريبًا من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لكن رحيل شقيقه الأكبر كيليان إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، حال دون ذلك ما عجل باختيار إيثان وجهته الجديدة.

إيثان مبابي شقيق نجم ريال مدريد

ويعد إيثان مبابي موهبة واعدة خطا خطواته الأولى في مسيرة احترافية، قد تشبه مسيرة شقيقه الشهير، حيث بدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان عام 2017، قبل تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

تأتي صفقة انتقال إيثان مبابي إلى ليل، لتعزيز صفوفه حيث يسعى للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الفرنسي خلال الموسم القادم، بعد احتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي.

إيثان مبابي

ورحل كيليان مبابي شقيق إيثان الأكبر عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي، وانتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الفريق الباريسي في الصيف الجاري.