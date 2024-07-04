بعد الفوز على الداخلية.. كولر يعفو عن كهربا

أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: الأهلي كان مستعدًّا بشكل جيد للمباراة من خلال التحضير لطريقة لعب الداخلية وأثناء توقف المباراة لشرب المياه، تحدثت مع اللاعبين عن كيفية استغلال المساحات، واستطعنا أن نسجل هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وإجمالًا نحن سعداء بنتيجة المباراة.

وأوضح المدير الفني الفريق أن اختياراته للمشاركة في المباريات تتم بناء على الاجتهاد في التدريب.

وأكد كولر ان محمود كهربا سينتظم في التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل بعد أزمته الأخيرة واستبعاده من المباريات والتدريبات الجماعية