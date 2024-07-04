وزير الكهرباء: توجيهات رئاسية بحل مشكلة قطع الكهرباء في أسرع وقت

اعلن المهندس محمود عصمت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيتم عرض حل متكامل بشأن موقف الكهرباء ، موضحا انه خلال نهاية يوليو سيتم حل أزمة الكهرباء نهائيا وفق توجيهات من رئيس الوزراء.

وتابع محمود عصمت هناك توجيهات رئاسية بحل مشكلة قطع الكهرباء بأسرع وقت، وقبل نهاية الشهر الجاري ستكون هناك أخبار جيدة.

واستكمل قائلا: نعمل على تقليل الفاقد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة للتعامل مع المخالفات.

واضاف إن الرئيس السيسي وجه بحل مشكلة الكهرباء في أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات كبيرة بين وزارة الكهرباء والبترول لحل أزمة الكهرباء في أسرع وقت.

مشيرا الي أننا نعمل على حل أزمة الكهرباء خلال فترة وجيزة، موضحاً أن هناك خطة جيدة لتقليص تخفيف الأحمال، حتى نهاية الشهر الجاري، وصولا إلى حلها جذريا قبل نهاية فصل الصيف.

وأوضح أننا سنعمل على حل أزمة فاقد الكهرباء، وهناك خطط كثيرة وقوانين لوضع حد لأعمال التوصيلات الكهربائية الغير قانونية،