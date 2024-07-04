لتعدد علاقاتها.. تجديد حبس قاتل عشيقته بالخليفة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، تجديد حبس متهم بقتل عشيقته لتعدد علاقاتها بالخليفة، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.



تبين من مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية للجثة، انها لفتاة ، ملقاه على ظهرها بدون ملابس ومتوفاة بعدة جروح وكدمات بسائر جسدها.



أمرت النيابة بنقلها إلي مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية عليها، ولبيان سبب الوفاة ووقت وكيفية حدوثها، وعرض المتهم علي الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المخدرات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وندب الأدلة الجنائية لفحص مسرح الجريمة.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مسجل خطر" له معلومات جنائية، كان علي علاقة غير شرعية مع المجني عليها، وكانت دائمة التردد عليه في الشقة محل الواقعة، وعلم المتهم أن المجني عليها لديها علاقات غير شرعية أخرى مع آخرين، فقرر الانتقام منها وضربها بعصابة خشبية، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا بالعثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة، داخل شقة سكنية بدائرة القسم.