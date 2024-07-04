بالصور.. الجيزة تنظم ندوة بعنوان المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع

نظم حي امبابه برئاسة المحاسب أشرف بكر - رئيس حي امبابه ، ندوة بعنوان المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع بمقر مركز شباب امبابه ، وجاء ذلك انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية نحو إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمقرر له 26 يونيو من كل عام

وتحت متابعة معالي الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وتحت رعاية السيد المهندس عادل سعيد النجار - محافظ الجيزة ، وتحت اشراف هند عبدالحليم - نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل - مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

وقام بإدارة الندوة بشكل رائع وأداء متميز المدرب هشام مصطفى الجندي - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز التنمية البشرية بمحافظة الجيزة استعرض خلالها العديد من المحاور الهامة والتي كان من اهمها :

سبب اختيار يوم 26 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات - التعريف بالمخدرات وأنواعها - الاسباب التي تدفع الشباب لتعاطي المخدرات - أهم الطرق والأساليب للحماية والوقاية من المخدرات - مراحل علاج الإدمان - وكيفية احتواء الاسرة للشباب - دور الاسرة والمجتمع - أضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع

كما تحدث عبد الله عتيق - مدير وحدة السكان بالمحافظة عن دور وحدة السكان بالمحافظة في نشر الوعي بأضرار المخدرات للوقاية والحماية من الإدمان وكذلك دور الاسرة في ذلك

وقام بتنظيم الندوة ودعوة الحاضرين رانيا موسى - مدير الأمومة والطفولة ووحدة السكان بحي إمبابة بالتنسيق مع كلا من دكتور أحمد عبد الوكيل - وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والدكتور يوسف عبد الله - مدير إدارة الشباب والرياضة بشمال الجيزة ونادية على محمود - إدارة الشباب والرياضة بشمال الجيزة إبراهيم عبد الله - مدير مركز شباب امبابه ومنى ابراهيم - مدير النشاط الاجتماعي بالمركز.

وقد حضر الندوة العديد من الجمعيات التي تدعم دور الأسرة وخاصة الشباب برفقة مجموعة من أعضاء الجمعية منهم عزة الشربيني - نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الرؤية المستقبلية للتنمية وفاطمة محمود حسانين - رئيس مجلس اداره جمعيه البهجه والسرور وعزة عبدالله - رئيس مجلس إدارة جمعيه الحب والامل ، وقد وعد مسئولي الجمعيات الثلاث بتبنيهم القضية خلال الفترة القادمة وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نشر الوعي والثقافة بين الناس وخاصة الشباب .

وقد حضر الندوة واستفاد منها عدد 100 شخص من السيدات والشباب والفتيات

وقد تلاحظ من خلال تفاعل الحاضرين بالمناقشة أثر الندوة في رفع الوعي والمعرفة بينهم واكدوا باهمية نشر تلك المعلومات علي ذويهم واقرانهم

كما حضر الندوة فرقة مركز شباب امبابه المسرحية والتي تفاعلت بشكل رائع مع الندوة

وصرح المدرب هشام الجندي بعد انتهائه من الندوة بأنه سعيد بما تقوم به وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الجيزة تحت رعاية المهندس عادل سعيد النجار - محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية للمحافظة ، وأن هذه الندوة التي تشرف بإدارتها ستكون ضمن سلسلة من الندوات والدورات التدريبية المتنوعة التي سيقوم بالتدريب فيها خلال الفترة القادمة إن شاء الله وطلب من مسئولي مركز شباب امبابه ومن الفرقة المسرحية تنفيذ عمل مسرحي عن مشكلة المخدرات وكيفية علاجها والذين رحبوا بالفكرة هم وكلا عبد الله عتيق - مدير وحدة السكان بالمحافظة ورانيا موسى - مدير الأمومة والطفولة ووحدة السكان بحي إمبابة وانهم سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.