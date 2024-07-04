يورو 2024.. مبابي: رونالدو أسطورة لكننا نأمل الفوز غدًا

عبر كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، عن احترامه الكبير لأسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدًا الجمعة في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي: «إنه لشرف كبير أن أواجه رونالدو، الجميع يعرف مدى إعجابي به. ما زلنا على تواصل، سيظل أسطورة اللعبة، لكننا نأمل في الفوز غدًا».

وأضاف: «لا بد من تقدير إنجازات رونالدو وما قدمه في مسيرته، فهو لاعب فريد من نوعه. سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها، لدي كل الاحترام له».

تصريحات مبابي عن رونالدو

وتابع مبابي: «لدي الآن الفرصة لتحقيق حلمي باللعب لريال مدريد، وآمل أن أكتب تاريخًا خاصًا بي مع النادي. لكن قصة كريستيانو في ريال مدريد كانت فريدة من نوعها، وأتمنى أن أفعل شيئًا مميزًا بدوري».

واختيم تصريحاته: «رونالدو استثنائي! لا يوجد مثله. أريد فقط أن أتبع طريقي، وآمل أن أكتب صفحة كبيرة في تاريخ ريال مدريد، لكنها ستكون مختلفة عن مسيرة رونالدو مع النادي».

يواجه منتخب فرنسا، غدًا الجمعة، البرتغال على ملعب فولكسبارك، ضمن لقاءات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.