الموت أفعى.. مواجهات حقيقية لأخطر ثعابين العالم ونصائح للنجاة

شهدت إندونيسيا حادثة مروعة يوم أمس الأربعاء، حيث ابتلع ثعبان امرأة بالكامل، ما أعاد الانتباه إلى خطورة الثعابين وأهمية الحذر منها، في هذا التقرير، سنستعرض أخطر أنواع الثعابين الأكثر عدوانية تجاه البشر، وأماكن تواجدها، وأبرز حوادث التعدي، ونقدم بعض النصائح لتجنب مخاطر الثعابين.

أخطر أنواع الثعابين

1. الثعبان الملك الكوبرا (King Cobra)

الوصف: أطول ثعبان سام في العالم.

السم: يمتلك سمًا قويًا يمكن أن يقتل فيلًا صغيرًا.

أماكن التواجد: جنوب شرق آسيا، الهند.

حوادث معروفة: حادثة في الهند حيث قتل ثعبان ملك كوبرا ثلاثة أشخاص في حادثتين منفصلتين.

2. الثعبان الأفعى السامة (Inland Taipan)

الوصف: يعرف أيضًا بثعبان فيروز الصحراء.

السم: أكثر الثعابين سمية في العالم.

أماكن التواجد: المناطق النائية في أستراليا.

حوادث معروفة: حالات قليلة بسبب تواجده في مناطق نائية، لكن لدغته قد تقتل إنسانًا في غضون ساعة.

3. الثعبان البثن (Russell's Viper)

الوصف: ثعبان سريع الحركة وعدواني.

السم: يسبب نزيف داخلي شديد.

أماكن التواجد: جنوب آسيا، خصوصًا في الهند وسريلانكا.

حوادث معروفة: مسؤول عن عدد كبير من الوفيات في الهند سنويًا.

4. الثعبان البوا (Boa Constrictor)

الوصف: يستخدم ضغط جسده لقتل الفريسة.

أماكن التواجد: أمريكا الجنوبية والوسطى.

حوادث معروفة: حادثة في البرازيل حيث تم العثور على جثة رجل في بطنه.

5. الثعبان البثن الهندي (Indian Krait)

الوصف: ذو لون أسود وأبيض، معروف بعدوانيته الليلية.

السم: سم عصبي يسبب شللًا سريعًا.

أماكن التواجد: الهند وبنجلاديش وسريلانكا.

حوادث معروفة: يسبب عددًا كبيرًا من الوفيات في الريف الهندي.

أبرز حوادث التعدي من قبل الثعابين

1. حادثة كوبرا ملكية في الهند (2018)

في عام 2018، تعرض ثلاثة أشخاص للدغ من قبل ثعبان كوبرا ملكية في قريتين مختلفتين في ولاية كيرلا الهندية. تم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولكنهم فارقوا الحياة بسبب قوة السم الذي يملكه هذا النوع من الثعابين.

2. حادثة الثعبان البوا في البرازيل (2021)

في حادثة مروعة في عام 2021، تم العثور على جثة رجل في البرازيل محاطة بثعبان بوا ضخم. الثعبان قد خنق الرجل حتى الموت، وتم اكتشاف الجثة في غابة قريبة من منزله.

3. حادثة الثعبان الأفعى السامة في أستراليا (2001)

في عام 2001، تعرضت امرأة للدغة من قبل ثعبان الأفعى السامة أثناء رحلتها في المناطق النائية من أستراليا. كانت اللدغة سريعة ومميتة، وقد توفيت الضحية قبل وصول فرق الإنقاذ بسبب التأثير السريع للسم.

4. حادثة ثعبان البثن الهندي في الهند (2019)

في حادثة مأساوية عام 2019، تعرض طفل في الريف الهندي للدغة من ثعبان بثن هندي أثناء نومه. تم نقله إلى المستشفى، ولكن السم العصبي تسبب في شلل كامل أدى إلى وفاته بعد ساعات قليلة.

5. حادثة الثعبان البثن في سريلانكا (2017)

في عام 2017، تعرض مزارع في سريلانكا للدغة من ثعبان بثن أثناء عمله في الحقول. على الرغم من الجهود الطبية المكثفة لإنقاذه، إلا أنه توفي نتيجة النزيف الداخلي الحاد الذي تسبب به السم.

نصائح لتجنب مخاطر الثعابين