بعد الفوز على الداخلية برباعية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

انتهت مباراة الأهلي والداخلية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدوري ضمن الجولة الـ29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف ليواصل الانتصارات ويطارد بيراميدز على صدارة الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي بعدما أحرز رباعية الأهلي وسام أبو علي “هدفين” وإمام عاشور "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة محتلًا وصافة ترتيب جدول الدوري لحين انتهاء المباريات المؤجلة بينما توقف رصيد الداخلية عند 19 نقطة واقترب من الهبوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستكمل فريق الأهلي مشوار في الدوري المصري الممتاز بعد الفوز بمباراة الداخلية حيث يواجه طلائع الجيش في المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل 8 يوليو في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.



ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي على الداخلية

وبعد فوز الأهلي على الداخلية برباعية وتحقيق الفوز الـ11 على التوالي اشتعل الصراع في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

