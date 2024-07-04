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الخميس 04 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفارة المصرية في الكويت تحتفل بذكرى ثورة يوليو المجيدة بحضور شخصيات بارزة

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في الكويت تحتفل بذكرى ثورة يوليو المجيدة بحض
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احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في الكويت بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وسط أجواء حارة، بحضور مجموعة من رجال السياسة والمجتمع. 

وأعرب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان في حكومة الكويت، محمود بوشهري، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال، مشيراً إلى الترابط الوثيق بين شعبي البلدين.

ووصف سفير مصر لدى الكويت، أسامة شلتوت، العلاقة بين البلدين بـ"النموذجية"، مؤكداً على التضامن الثابت والتعاون المشترك في مجالات عديدة مثل الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية. 

وأشاد شلتوت بزيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر والتي تم خلالها تقليده قلادة النيل، ما يعكس العلاقات المتينة بين البلدين.

وأكد شلتوت على أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر والكويت، والتنسيق المشترك في المنظمات الدولية والإقليمية.

 واحتفل السفير المصري بالذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، مشيداً بمبادئ الثورة كالعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الوطنية.

حضر الاحتفال العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم السفير السعودي، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، وأعضاء البعثات الأجنبية في الكويت، ورموز من أبناء الجالية المصرية. 

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