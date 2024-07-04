دراسة علمية : تناول الجبن يعزز صحتك العقلية ويحقق لك السعادة

أكدت دراسة نشرت بمجلة "نيتشر" العلمية أن تناول الجبن أحد الاسباب التي تؤدي الى الشعور بالسعادة .

وقال فريق الباحثين بقيادة "تيان غىوائغ أستاذ بكلية الطب جامعة شنغهاي جياو تونغ ان السعادة مع تقدم الشخص في العمر تنتج عن تناول الجبن

وأوضحت الدراسة أن تناول الجبن قد يؤثر على جينات البشر وعلى تعزيز الصحة العقلية لأنه يواجه الشيخوخة مشيرة الى أنه تم اجراء تجارب على 33 شخصا يتناولون الجبن ولوحظ انهم وصلوا الى اعلى درجات من الصحة العقلية وان تناول الجبن اثر عليهم تأثير إيجابي تجلى فى شعورهم بالسعادة وتمتعهم بصحة عقلية بدت في علاقاتهم مع الآخرين ووصلت النسبة الى 67% .

وكشفت الدراسة أن تناول الجبن بخفض الكوليسترول كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فضلا عن أنه يمد الجسم بنظام غذائي متوازن

وتكمن السعادة حسب الدراسة فى ان تناول الجبن يقوم بوظيفة ادراكيه وهذه الوظيفة تحفز مسارات الدوبامين في الدماغ وبالتالى تؤدى إلى المتعة والسعادة .