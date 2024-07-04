ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يعقد اجتماعا لمجلسه الوزاري الأمني لمناقشة موقف المفاوضات مع حماس

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لمجلسه الوزاري الأمني مساء اليوم/ الخميس/، موقف بلاده في المفاوضات غير المباشرة، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة، وذلك مع تجدد الزخم صوب تجدد المحادثات للتوصل إلى صفقة مع حركة "حماس".

وفي وقت سابق اليوم، صادق نتنياهو على إرسال فريق تفاوض، بعد مراجعة رد "حماس" على آخر مقترح إسرائيلي.

وقالت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل"إن مسؤولين إسرائيليين بارزين، من ضمنهم وزير الدفاع يوآف جالانت، عبروا عن تفاؤلهم، حيال التوصل إلى صفقة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، بأن إسرائيل ملتزمة بـ "إنهاء الحرب فقط بعد تحقيق كل أهدافها"، كما ناقش قراره بإرسال وفد تفاوضي، للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، بشأن صفقة يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.

نتنياهو حماس إسرائيل