نتنياهو يعقد اجتماعا لمجلسه الوزاري الأمني لمناقشة موقف المفاوضات مع حماس

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لمجلسه الوزاري الأمني مساء اليوم/ الخميس/، موقف بلاده في المفاوضات غير المباشرة، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة، وذلك مع تجدد الزخم صوب تجدد المحادثات للتوصل إلى صفقة مع حركة "حماس".

وفي وقت سابق اليوم، صادق نتنياهو على إرسال فريق تفاوض، بعد مراجعة رد "حماس" على آخر مقترح إسرائيلي.

وقالت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل"إن مسؤولين إسرائيليين بارزين، من ضمنهم وزير الدفاع يوآف جالانت، عبروا عن تفاؤلهم، حيال التوصل إلى صفقة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، بأن إسرائيل ملتزمة بـ "إنهاء الحرب فقط بعد تحقيق كل أهدافها"، كما ناقش قراره بإرسال وفد تفاوضي، للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، بشأن صفقة يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.