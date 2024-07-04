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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى جراء قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

عدد من الشهداء الفلسطينيين
عدد من الشهداء الفلسطينيين
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استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون بينهم أطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن شهيدين نقلا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة الشيخ ناصر شرق المدينة.

واستشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استشهد شخصان في قصف مسيرة تابعة للاحتلال لمجموعة مواطنين في منطقة المواصي غرب رفح، جنوب القطاع.

واستشهد شخصان وأصيب 6 آخرون، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منزل في حي الدرج بمدينة غزة، شمال القطاع.

وقال منقذون ومواطنون إنهم انتشلوا شهيدين، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

 

الاحتلال الإسرائيلي فزة خان يونس