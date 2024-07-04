بعد فوز الأهلي على الداخلية.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

اشتعلت المنافسة في الدوري المصري الممتاز مع الوصول إلى نهاية الجولة الـ29، سواء على الصدارة بين بيراميدز والأهلي أو في صراع الهروب من الهبوط الذي يطارد أكثر من فريق في مؤخرة الترتيب.

وواصل فريق الأهلي الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي “هدفين” في الدقيقتين 31 و41 “ضربة جزاء” وإمام عاشور “هدفين” في الدقيقتين 60 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بينما أحرز هدف الداخلية الوحيد اللاعب محمود العربي أوكا في الدقيقة 90.

تشكيل الأهلي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

تشكيل الداخلية أمام الأهلي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – كليتشي شيميزين – محمود منصور.

الهجوم: شريف دابو – مصطفى فوزي - إسلام عبد النعيم.

ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي على الداخلية

وبعد فوز الأهلي على الداخلية برباعية وتحقيق الفوز الـ11 على التوالي اشتعل الصراع في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة