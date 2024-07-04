وفد الهيئة السينوغرافية الصيني يزور الهيئة العربية للمسرح

استقبل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في مقر الهيئة بالشارقة، يي يو بينغ، رئيس الهيئة السينوغرافية بمدينة ينتشوان – الصين، والوفد المرافق له من أكاديمية المسرح في شنغهاي، بحضور مدير التدريب والمسرح المدرسي في الهيئة العربية للمسرح غنام غنام ومدير الإدارة العامة ناصر آل علي.

استهل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله اللقاء بالترحيب ب "يي يو بينغ" ومرافقيه، مشيدا بالتعاون الناجح الذي جمع الهيئتين منذ سنوات، هذا التعاون الذي نفذت من خلاله العديد من البرامج المشتركة، خاصة لناحية تدريب السنوغرافيين والعاملين في تصميمها من الوطن العربي من خلال دورات في الصين، وكذلك انتقال المدربين الصينيين لتأطير دورات في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات شتى.

بدوره أعرب يي يو بينغ، عن سعادته الكبيرة وعن احترامه وتقديره للهيئة العربية للمسرح كمنظمة رائعة ومهمة تم تحقيق الكثير من خلال التعاون معها، ومستعدون لتطوير ذلك.

هذا وقد بحث الطرفان عدة خطوط وعدة خطوات للعمل المستقبلي في مجال التدريب والتأهيل بما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة وأهمية استثمارها في بناء الفعل المسرحي من كافة جوانبه، وسوف يشهد مهرجان المسرح العربي تعاوناً عالياً في هذا الجانب، كما بحث الجانبان مسألة تنوع مجالات وفرص التدريب لتشمل فنوناً أدائية مختلفة، لتستجيب هذه الخطط لتطوير برامج عمل الهيئة، للمحترفين وطلبة المعاهد والأكاديميات على حد سواء، كما بحث الطرفان مشروع ترجمة الكتب المسرحية المتعلقة بالتقنيات والتصميم لإثراء محتوى المكتبة العربية في هذا الجانب.

كما سلم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ملفاً خاصة بخمسة مرشحين من السينوغرافيين العرب للمشاركة في دورة فنون السينوغرافيا التي تنظمها الهيئة السينوغرافية بمدينة ينتشوان خلال شهر سبتمبر المقبل.

هذا وقد وجه السيد يي يو بينغ الدعوة للأمين العام لزيارة ينتشوان خلال انعقاد الدورة لتكون تلك الزيارة مناسبة لفتح آفاق جديدة من التعاون، كما قدم السيد يي يو بينغ هدية بخط كبير فناني الخط في الصين.

هذا وقد أهدى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح قطعة من الإصدار التذكاري لافتتاح مسرح خورفكان.

هذا وقد اطلع الوفد الصيني الضيف على مرافق عمل الهيئة ومحتويات المكتبة الرقمية للهيئة.

من جهته قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في تصريحات صحفية اليوم: نعتبر تعاوننا الذي انطلق منذ سبع سنوات كان تعاوناً مثمراً، وهناك العديد من البرامج التي سوف ترى النور اعتباراً من مطلع العام 2025، فالهيئة تحرص على تنفيذ تعاونات استراتيجية تنسجم مع برامجها التي تعمل عليها في مختلف أنحاء الوطن العربي خدمة للمسرح العربي عامة، ويمكنني القول بأن تعاوننا الناجح مع الهيئة السينوغرافية في ينتشوان الصين يحمل آفاقاً واعدة.