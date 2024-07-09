طلاب يبتكرون كرسيا كهربائيا ذكيا لمساعدة ذوي الإعاقة والكبار

في ظل سيطرة الذكاء الاصطناعي، وغزو الروبوتات مختلف المجالات، استطاع طلاب بإحدي جامعات المنوفية " أن يقدموا مشروعا علميا متطورا خلال مشروع تخرجهم من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، عبارة عن كرسي كهربائي ذكي، حيث واكبوا التطور التكنولوجي في العصر الحديث،" البوابة “ التقت مجموعة من الطلاب لتلقي الضوء على مشروعهم بعنوان :”كرسى كهربائى ذكي لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن ".

استطاع مجموعة طلاب ابتكار كرسي كهربائى ذكى لمساعدة الأشخاص من ذوى الإعاقة الحركية وكبار السن، ويبلغ عددهم 18 طالبا، وجاء ذلك تحت اشراف مهندس دكتور محمد عزت ابراهيم، والدكتور أحمد شحاتة جاد فى إطار اهتمام بتوطين التكنولوجيا المتطورة وخدمة المجتمع المصرى.

ويروي " حسن علي" أحد الطلاب المشاركين بالمشروع أنه تم تصميم وتنفيذ كرسى كهربائى لمساعدة الأشخاص من ذوى الإعاقة الحركية وكبار السن ، ويتابع ان الكرسى يساعد ذوي الهمم على الحركة لمدة ساعات متعددة .

ويستكمل" عبد الرحمن محمد" أن المشروع يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الحركية ، فيستطيعون قضاء بعض احتياجاتهم ، والاسترخاء للراحة فى حالة الرغبة فى ذلك، ويتابع؛ ان الكرسى مدعم بوسائل للراحة والرفاهية، كما أنه يتضمن سخانات للتدفئة شتاء، ومخرج لشحن الموبايل، ووجود شاشة لمتابعة حالة بطارية الكرسى، وحاملا للموبايل.

ويستكمل" شادي احمد" انه يمكن التحكم فى الوظائف المختلفة للكرسي بثلاث طرق: وهب التحكم من خلال عصا التحكم او التحكم من خلال جوانتي لمساعدة الأشخاص الذين لديهم صعوبة فى استخدام ايديهم بصورة طبيعية، أو من خلال تطبيق الموبايل، و يتابع أنه تم تنفيذ الكرسى بمستوى عالى من الدقة والحرفية مما يحقق أهدافها جود الكوادر البشرية المدربة والقادرة على دعم التصنيع المحلي بما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.

ويضيف "صبري الجمال" من مبتكري الكرسي أنه مزود بإ مكانيــة تعديــل وضعياتــه للســماح بالوقــوف أو الاســتلقاء، مــا يعــزز مــن راحــة المســتخدمين ويقلــل من المشــاكل الصحيــة المرتبطــة بالجلــوس لفتــرات طويلــة. ويتابع الجمال أن الكرســي يحتوي علــى دفايــه مدمجه فــي المقعــد، ممــا يوفــر دفئـا وراحــة إضافيــة فــي الطقــس البــارد. يســاهم هــذا الكرســي المتحرك في تعزيز اســتقلالية المســتخدمين،



و فيما يروي “إبراهيم حمدي " أن الكرسي سوفــر خيــارات تحكــم متعــددة لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين المختلفــة ، فممكن دمــج تقنيــات حديثــة مثــل التحكــم عــن بعــد باســتخدام الهاتف الذكي.،وتعزيــز عوامــل الأمــان لضمــان ســلامة المســتخدمين أثنــاء التنقل.

ويتابع ان ابتكار الكرسي يتضمن مســتوى أعلــى مــن الراحــة للمستخدمين فيحتوي علي دفايــة،

مدمجــة فــي المقعــد لتوفير الدفء في الأجواء الباردة،ويتضمن إمكانيــة تعديــل وضعيــات الجلــوس للوقــوف أو الاســتلقاء. بتكلفــة تنافســية مقارنــة بالكراســي الأخرى لذوي الهمم .

نموذج الكرسي الذكي المبتكر

الطلاب المبتكرين والمشرفين والكرسي الذكي



