زيزو والنني.. ننشر القائمة النهائية لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبيلن.

ضمت قائمة المنتخب الأولمبي ثنائي فوق السن هما أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومحمد النني المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي.

وانتظم جميع اللاعبين في معسكر منتخب مصر الأولمبي المقرر انطلاقه غدا الجمعة استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين معادا محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضم الثنائي يوم الأحد 7 يوليو.

قائمة المنتخب الأولمبي في باريس 2024:

حراسة المرمى:حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا

الدفاع: أحمد عيد -عمر فايد - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد طارق

الوسط: محمد النني - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - زياد كمال - إبراهيم عادل - محمد شحاته - احمد عاطف قطة - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى سعد.

الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر عبد الرحمن.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

أسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين.