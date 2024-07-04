يعاني الكثير من الناس بسبب زيادة الوزن وتناول كميات كبيرة من الطعام وعدم قدرتهم على التحكم في تقليل الطعام او الكميات التي يتناولونها ويحتاجون لطريقة تساعد في تقليل كميات الاكل دون ضرر على الصحة وتكون طرق طبيعية وفعالة فهناك طرق صحية تبرزها "البوابة نيوز" وفقا لموقع healthshots الطبي.

طرق طبيعة لسد الشهية وتقليل كميات الطعام

*تناول الشاي الأخضر الصحى المفيد، الذى يساعد بشكل عام على تنظيم الهضم والتمثيل الغذائي المثالى للطعام، الاستفادة التامة من عناصره، والشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكنه سد شهيتك لفترة من الوقت، ويعزز من الحرق المثالى للسعرات.

*تناول الطعام المفيد والصحي مثل المطهى بالسلق أو الشوى، فالقلى والزيوت الكثيرة يزيد من النهم والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

*تناول الخضروات والفواكه بين الوجبات اذا شعرت بالجوع فالسعرات الحرارية قليلة وتساعد في الشبع والهضم.

*الحلبة يعتقد البعض أنها تزيد الوزن، ولكن تساعد على التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام، لأنها تحتوى على الألياف ما يجعلها تشعرك بالشبع لفترة أطول، كما أنها تبطئ من امتصاص الطعام وبالتالى الشعور بالشبع لفترة طويلة.

*يحذر الاطباء من اللجوء للخيارات الدوائية والوصفات الدوائية إلا وفقا لطبيب يفحص الحالة ويقر بالدواء الذى يسد الشهية ويتحكم فيها.

*اهتم بتغير نظامك الغذائي، كلما زدت من الألياف شعرت بالشبع.

*تناول الكثير نن المياه على مدار السوم تعنى طعام أقل، لأنها تعزز الهضم وقبل الوجبات تساعد على كبح الشهية.

*تناول مشروبات صحية مثل العصائر والجنزبيل والقرفة الخالين من السكريات يساعدوا في الشبع وزيادة الحرق.