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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. تصعيد على الحدود.. مقتل قائد عسكري كبير في غارة صهيونية.. وحزب الله يرد بـ 100 صاروخ

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 5 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انتخابات بريطانيا.. توقعات بفوز حزب العمال وإنهاء حكم المحافظين
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية
زيلينسكي يطالب ترامب بالكشف عن خطته لإنهاء حرب أوكرانيا
تصعيد على الحدود.. مقتل قائد عسكري كبير في غارة صهيونية.. وحزب الله يرد ب 100 صاروخ
استمرار المظاهرات العالمية الداعمة لغزة
الشعب الإيراني يختار بين الإصلاحي والمحافظ المتشدد
37.9 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب
1270 هكتارًا استولى عليها الاحتلال في الضفة الغربية في أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية

بريطانيا السيسي أوكرانيا غزة