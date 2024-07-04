اقرأ غدا في "البوابة".. تصعيد على الحدود.. مقتل قائد عسكري كبير في غارة صهيونية.. وحزب الله يرد بـ 100 صاروخ

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 5 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انتخابات بريطانيا.. توقعات بفوز حزب العمال وإنهاء حكم المحافظين

السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية

زيلينسكي يطالب ترامب بالكشف عن خطته لإنهاء حرب أوكرانيا

تصعيد على الحدود.. مقتل قائد عسكري كبير في غارة صهيونية.. وحزب الله يرد ب 100 صاروخ

استمرار المظاهرات العالمية الداعمة لغزة

الشعب الإيراني يختار بين الإصلاحي والمحافظ المتشدد

37.9 ألف شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب

1270 هكتارًا استولى عليها الاحتلال في الضفة الغربية في أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية