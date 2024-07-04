محافظ قنا يتفقد إدارات الديوان العام ويوجه بتقديم أفضل خدمات للمواطنين

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الجديد اليوم جولة تفقدية شاملة لإدارات الديوان العام للمحافظة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك برفقة كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين بالمحافظة.

بدأت جولة محافظ قنا بتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث اطلع على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها المركز، وكيفية العمل بشكل متكامل مع كل المديريات وشركات المرافق.

وتابع المحافظ ، إدارات المتابعة وتقييم الاداء، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول آلية المتابعة والتقييم ، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة، والتأكد من جودة وكفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين،

كما تفقد أرشيف الديوان العام ووجه بسرعة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرا إلي أن التحول الرقمي سيسهم في تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة، مشيرا إلي ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين

وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالاضافة إلى إستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد عبد الحليم أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري بجميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل التحديات التي تواجه مديري الادارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

من جانبهم أعرب العاملون بالديوان العام عن سعادتهم البالغة بلقاء محافظ قنا، مؤكدين سعيهم الدائم لتحسين مستوى أدائهم الوظيفي والاجتهاد من أجل رفع مستوى الأداء و العمل .

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