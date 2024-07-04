بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، استعداد موسكو لتسوية الأزمة الأوكرانية عن طريق التفاوض، مُشيرًا إلى أن كييف هي من رفضت أي عملية للسلام بتوجيهات من الغرب.

وقال بوتين، في تصريحات خلال مشاركته في قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا، "إن روسيا لم ترفض محادثات السلام مع أوكرانيا ومستعدة للاستمرار فيها، إن أوكرانيا هي من رفضت المفاوضات، وفعلت ذلك بشكل معلن وبتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن".

وأشار إلى أن هناك تغيرات سريعة تطرأ على المشهد العالمي، مؤكدًا أن العالم متعدد الأقطاب أصبح "واقعًا بالفعل"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأوضح أن العالم يمر يتغيرات سريعة وغير قابلة للرجوع عنها، مشددًا على أن العالم في أمس الحاجة إلى موقف منظمة شنغهاي للتعاون إزاء الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية.

وانطلقت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية (أستانا) على مدار يومي 3 و4 يوليو، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" بمشاركة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.