اختتام فترة الحملات الدعائية بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

اختتمت اليوم الخميس، وفقًا للتوقيت المحلي، فترة الحملات الدعائية للمرشحين النهائيين بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة.

تتنافس في هذه الجولة مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، اللذان حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى التي لم يتمكن أي من المرشحين الأربعة من تحقيق النصاب اللازم للفوز بها.

في الجولة الأولى، تنافس كل من مصطفى بور محمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، لكن أيًا منهم لم يحصل على الأغلبية المطلوبة، مما أدى إلى انتقال الانتخابات إلى الجولة الثانية، المقررة غدًا الجمعة.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إلى أن الحملات الانتخابية بدأت في 30 يونيو الماضي، بعد أن أكد مجلس صيانة الدستور على سلامة ونزاهة الانتخابات في جولتها الأولى. انتهت فترة الحملات في الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وخلال فترة الحملات الانتخابية، نظمت مناظرتان تلفزيونيتان ناقشتا مواضيع السياسة، والثقافة، والاقتصاد. كما عرض التلفزيون أفلامًا دعائية للمرشحين المتأهلين لجولة الإعادة، إلى جانب حوارات تلفزيونية لكل منهما مع الشعب.