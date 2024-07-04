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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لإنهاء تخفيف الأحمال وحل الأزمة.. اجتماع رؤساء شركات الكهرباء الأسبوع المقبل

نائب وزير الكهرباء
نائب وزير الكهرباء
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قالت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء أن من اولويات الحكومه  منذ الاجتماع الاول بعد التغيير الوزارى  مع رئيس الوزراء  ايجاد حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية وهناك توجيهات حكومية بتحسين  جودة وأداء شركات الكهرباء " الانتاج والنقل والتوزيع " وتحسين الخدمة للمستهلكين ورفع الجودة والعمل على حل جميع الشكاوى الواردة إلى القطاع  وجميع مشاكل المواطنين .

وأوضحت مشالي في تصريح خاص لـ " البوابه نيوز " أنه سوف يتم عقد اجتماع مع رؤساء شركات التوزيع التسع الاسبوع المقبل ومتابعه سير العمل وعمل جولات مفاجئة  لشركات التوزيع  لمتابعه  تنفيذ مهام الشركات وتركيب العدادات الذكيه ، للقضاء علي سرقات التيار والعمل علي الانتهاء من الممارسات لحل ازمه الكهرباء وتخفيف الأحمال  وتقليل نسبه الفقد وزياده التحصيل حيث أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار .

وعلمت " البوابه نيوز " أنه يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لرؤساء شركات  التوزيع التسع مع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت ونائب الوزير المهندسه صباح مشالي  والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركه القابضه للكهرباء  لوضع  تصور لتقليل نسب الفقد وسيتم تكليف رؤساء الشركات بوضع حلول للحد من السرقات التي تهدر مئات الملايين من الجنيهات . 
 

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