بوتين: روسيا تواصل جهودها لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تواصل جهودها لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدًا أن الحل الوحيد الممكن هو إقامة دولتين.

جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الكازاخية أستانا، على هامش قمة قادة دول منظمة شانجهاي للتعاون.

وخلال الاجتماع قال بوتين: "روسيا تبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، ونحن نعتقد أن التسوية لن تتحقق إلا من خلال تطبيق حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف أن قطر تلعب دورًا هامًا كوسيط فعال في النزاع بين حماس وإسرائيل، حيث تسعى بجدية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

من جانبه، كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في مايو الماضي أن روسيا تدعم تسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر إقامة حل الدولتين، وهو موقف تتبناه منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.

وذكر بيسكوف للصحفيين: "أود أن أذكركم بأن روسيا هي الوريثة القانونية للاتحاد السوفيتي، الذي اعترف بدولة فلسطين قبل فترة قصيرة من تفككه"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وتستمر روسيا في هذا المسار الدبلوماسي الذي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة على أهمية الحوار والمفاوضات كوسيلة لحل النزاعات المعقدة.