ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات البنوك اليوم الخميس مسجلا 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع .
وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 74.95 جنيه للبيع ثم 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنوك "QNB، القاهرة، مصر، الاهلي المصري، المصرف العربي الدولي ،المصرف المتحد ، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية ،فيصل، البركة".
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع في بنوك " كريدي اجريكول، HSBC،المصري الخليجي"
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيها للشراء و 48.1 جنيه للبيع في ميد بنك .
بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي .

سعر الدولار اليوم الدولار في البنوك أعلي سعر دولار أقل سعر دولار سعر الدولار