إمام عاشور يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الداخلية

أضاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث للفريق في شباك الداخلية باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة في الدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 60 من تسديدة قوية سكنت شباك المنافس.

كان الأهلي أنهى الشوط الأول متقدما بثنائية أحرزها النجم الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقتين 31 و41 “ضربة جزاء”.

وكان أحمد عبدالقادر سجل هدف في الدقيقة 14، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار” تبين أن اللاعب كان يتواجد في التسلل قبل التسجيل.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري

وبعد فوز الأهلي على الداخلية رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 16 مباراة.

تشكيل الأهلي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

تشكيل الداخلية أمام الأهلي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – كليتشي شيميزين – محمود منصور.

الهجوم: شريف دابو – مصطفى فوزي - إسلام عبد النعيم.