أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن استعداد بلاده لمواصلة مفاوضات السلام لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لم ترفض أبدًا التفاوض وأنها لا تزال مستعدة لذلك. جاء هذا التصريح خلال مشاركة بوتين في قمة منظمة شانجهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن بوتين قوله: "روسيا لم ترفض قط إجراء مفاوضات السلام، وهي مستعدة الآن لمواصلتها. كانت أوكرانيا هي التي رفضت التفاوض علنًا وبأوامر مباشرة من لندن وواشنطن". وأوضح بوتين أن اتفاقيات اسطنبول لا تزال مطروحة ويمكن أن تكون أساسًا لاستئناف المفاوضات.

وفي سياق قمة شانجهاي، أكد بوتين على أهمية احترام آراء ووجهات نظر أكبر عدد ممكن من الشركاء داخل المنظمة، وأشار إلى حق كل دولة غير القابل للتصرف في اختيار نموذجها التنموي الخاص، مضيفًا أن منظمة شانجهاي للتعاون تعد اليوم واحدة من أكبر وأوثق المنظمات الإقليمية، مما يعزز دورها في الساحة الدولية.

افتتحت اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا قمة منظمة شانجهاي للتعاون، بمشاركة قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة والشريكة.

وتستمر القمة لمدة يومين تحت شعار "الوحدة العالمية من أجل عالم عادل ووئام وتنمية"، حيث يركز المشاركون على مناقشة سبل تعزيز التعاون المتعدد الأوجه داخل المنظمة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

من الجدير بالذكر أن منظمة شانجهاي للتعاون تمثل نحو نصف سكان العالم، وتضم دولًا تمتد على مساحة واسعة من روسيا إلى الصين.

وقد انضمت بيلاروسيا إلى المنظمة اليوم، لتصبح العضو العاشر فيها.

وتشمل قائمة الأعضاء الدائمين الآخرين كازاخستان، التي تستضيف القمة هذا العام، بالإضافة إلى الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، كما انضمت إيران إلى المنظمة في العام الماضي، مما يعزز دور المنظمة على الساحة الدولية.