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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين 2024

مهرجان العلمين 2024
مهرجان العلمين 2024
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تشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين مجموعة من الفعاليات، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم 11 يوليو الجاري، وتستمر حتي يوم 30 أغسطس المقبل.
ينقسم مهرجان العلمين إلى 5 مهرجانات، هي “مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه، مهرجان نبته للطفل”.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان إقامة 10 حفلات غنائية لعدد من النجوم، ومن أبرزهم “عمرو دياب ومحمد منير وويجز”، بجانب عدد من العروض المسرحية والأنشطة الأخرى.

مهرجان العلمين 2024 مهرجان العلمين مهرجان نبته للطف