شاهد.. تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين 2024

تشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين مجموعة من الفعاليات، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم 11 يوليو الجاري، وتستمر حتي يوم 30 أغسطس المقبل.

ينقسم مهرجان العلمين إلى 5 مهرجانات، هي “مهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الترفيه، مهرجان نبته للطفل”.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إقامة 10 حفلات غنائية لعدد من النجوم، ومن أبرزهم “عمرو دياب ومحمد منير وويجز”، بجانب عدد من العروض المسرحية والأنشطة الأخرى.