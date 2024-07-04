ثروة أفقرهم 128.4 مليار دولار.. ترتيب أغنى 10 رجال في العالم

صدر تقرير جديد عن ثروة اغنى رجال في العالم وترتيب اعلى ١٠ رجال من حيث الثروة وجاء الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في المقدمة للشهر الثاني على التوالي حيث حافظ اللقب من بداية عام ٢٠٢٤ بعد ان كان تراجع في المركز الثاني في بعض الفترات وعاد للمركز الأول من جديد لشهر يوليو 2024، بثروة قدرها 221.4 مليار دولار بعدما حظي بشهر جيد للغاية في يونيو، إذ صوت مساهمو تسلا لصالح حزمة راتب للملياردير الأمريكي بنحو 50 مليار دولار من خيارات الأسهم.

ووفقا لتقرير CNN بلغت قيمة ثروة أغنى 10 أثرياء في العالم مجتمعين نحو 1.66 تريليون دولار بزيادة قدرها 76 مليار دولار على الشهر الماضي، وشهد ترتيب هذا الشهر تراجع معجزة أوماها المستثمر الأميركي وارن بافيت إلى المرتبة العاشرة بعد إعلانه عن تبرع سخي للمنظمات الخيرية، اما الرابح الأكبر في يونيو هو الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل لاري إليسون الذي ارتفعت ثروته بمقدار 26.8 مليار دولار إلى نحو 173 مليار دولار بسبب الأداء المتميز لسهم الشركة، وكان قد شهد العامين الماضيين تناوب الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس وقطب السلع الفاخرة برنارد أرنو على لقب أغنى رجل في العالم.

وجاء ماسك في المرتبة الأولى اخر شهرين بعدما ارتفعت ثروته بمقدار 11.1 مليار دولار منذ 1 يونيو ونحو 19 مليار دولار في الشهرين الماضيين، ومن المرجح أن تحصل ثروته الصافية على دفعة قريباً من سبيس إكس التي من المقرر أن تبيع أسهماً بعد تقييم الشركة بنحو 210 مليارات دولار ارتفاعاً من 180 مليار دولار في ديسمبر 2023 ويمتلك ماسك نحو 42 في المئة من أسهم الشركة، والمرتبة الثانية لاغنى رجل في العالم جاءت من نصيف الملياردير الأميركي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بثروة قدرها 210.2 مليار دولار حيث ارتفعت ثروته بنحو 15.5 مليار دولار في شهر يونيو بعدما تجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون تريليوني دولار لأول مرة في أواخر الشهر نفسه.

وتصدر بيزوس قائمة أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس لمليارديرات العالم من عام 2018 حتى عام 2021، لكنه تراجع إلى المركز الثاني في قائمة مليارديرات عام 2022، وشهدت قائمة الشهر الجاري تراجع قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو إلى المرتبة الثالثة بعدما انخفض سهم مجموعته آل في إم إتش للشهر الثاني على التوالي، فكان أرنو أغنى شخص في العالم لمعظم النصف الأول من عام 2023 ومرة ​​أخرى من فبراير حتى أواخر مايو 2024، وتراجعت ثروة الملياردير الفرنسي بنحو 7.9 مليار دولار خلال يونيو ونحو 16 مليار دولار في الشهرين الماضيين.

وفي المرتبة الرابعة جاء مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك الذي بلغت ثروته 176.8 مليار دولار وعاد زوكربيرغ إلى قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم في صيف 2023 لأول مرة منذ يناير 2022، نتيجة ارتفاع أسهم شركة ميتا، وخلال شهر يونيو ارتفعت ثروته بمقدار 13 مليار دولار مع ارتفاع أسهم ميتا، وفي المرتبة الخامسة جاء الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل لاري إليسون في بثروة تبلغ 173 مليار دولار، وتفوق زوكربيرج على إليسون في شهر فبراير 2024 وهبط من المرتبة الرابعة بين أغنى أغنياء العالم إلى المرتبة الخامسة، وفي يونيو 2024 ارتفعت ثروته الصافية بمقدار 26.8 مليار دولار أي أكثر من أي شخص آخر في المراكز العشرة الأولى، ومع ذلك لم يكن ذلك كافياً للصعود في الترتيب.

والمركز السادس كان من نصيب لاري بيغ مؤسس محرك البحث الشهير جوجل بثروة بلغت 150.3 مليار دولار، وفي المركز السابع شريكه سيرغي برين الذي تبلغ ثروته 150.3 مليار دولار، والمرتبة الثامنة جاءت من نصيب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس الذي بلغت ثروته نحو 133.4 مليار دولار، وجاء الرئيس التنفيذي السابق للشركة ذاتها، ستيف بالمر في المرتبة التاسعة بثروة بلغت 130.7 مليار دولار وكان بيل جيتس قد تصدر القائمة في سنوات سابقة لعدة سنوات متتالية قبل ان يتراجع ويخرج من القائمة تماما ثم عاد اليها.

وفي المركز العاشر والاخير المستثمر الأميركي وارن بافيت بثروة بلغت 128.4 مليار دولار بعدما تبرع بأسهم بقيمة 5.3 مليار دولار لأعمال خيرية.