الأهلي يهزم الداخلية برباعية ويطارد بيراميدز على قمة الدوري "صور"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزا كبيرا على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي “هدفين” في الدقيقتين 31 و41 “ضربة جزاء” وإمام عاشور “هدفين” في الدقيقتين 60 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بينما أحرز هدف الداخلية الوحيد اللاعب محمود العربي أوكا في الدقيقة 90.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري

بعد فوز الأهلي على الداخلية رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 16 مباراة.

تشكيل الأهلي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

تشكيل الداخلية أمام الأهلي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عماد – معاذ الحناوي - إيهاب سمير.

الوسط: محمود حسونة – كليتشي شيميزين – محمود منصور.

الهجوم: شريف دابو – مصطفى فوزي - إسلام عبد النعيم.