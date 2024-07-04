مقتل ضابط إسرائيلي بصاروخ من حزب الله

لقي ضابط إسرائيلي مصرعه، اليوم الخميس، نتيجة إصابته بصاروخ أطلقه حزب الله من الأراضي اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضابط القتيل هو رائد احتياط إيتاي جاليا، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي كان يشغل منصب نائب قائد سرية في الوحدة 8679 التابعة للواء المدرع الاحتياطي "يفتاح".

وشن حزب الله هجومًا واسع النطاق على إسرائيل، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهدد بمزيد من التصعيد ردًا على مقتل أحد قادته البارزين.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتزامن مع الحرب في غزة، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة يسعى الجانبان لتجنبها من خلال الجهود الدبلوماسية.

وأكد حزب الله أنه أطلق أكثر من 200 صاروخ بالإضافة إلى سرب من الطائرات المسيّرة مستهدفًا 10 مواقع عسكرية إسرائيلية، ردًا على مقتل محمد ناصر، أحد كبار قادة الحزب، يوم الأربعاء.