الحمل والحوت والجوزاء والقوس.. أكثر الأبراج محبة للسهر

لعشاق السهر ناس يفضلونه ويعشقونه إذ يفضلون جمال الليل وأنواره ونجومه ولأنه هناك من يعشقه فهناك من الابراج من يعشق السهر فتعالى نتعرف على هذه الابراج ولماذا يفضلون السهر، كما اتفق عليها علماء الفلك وهي أبراج “الحمل والحوت والجوزاء والقوس ”

الحمل

يعشق السهر إذ يعد من الطقوس اليومية التي لا يستغنى عنها وعشقه للسهر يأتي من قوة الأدرينالين التى تمكنه من الطاقة والنشاط الكبير التي تتجلى في حرصه على وجوده بالخارج طوال الليل إذ يفضلون حضور الحفلات والرحلات لوقت متأخر من الليل وهذا ما يجعل السهر محبب اليه

الحوت

يعرف بكونه برج مائى وعلى ذلك فهو رومانسي وصاحب خيال قوى وبسبب هذا الخيال هو يعشق الليل لأنه لا يستطيع أن يقاوم ذلك السهر ذلك لأنه كائن ليلي يجد ملاذه فى السهر ومن ثم الإبداع وقد بقضى افضل وقته في السهر فى مشاهدة فيلم رومانسى اذ ان حبه للسهر ينبع من كونه خيالى من الدرجة الأولى .

الجوزاء

يميل للسهر لأنه بالسهر يميل الى الأفكار الابداعية كما يميل للخيال فيذهب به إلى الذكريات البعيدة التي عنها يستثار خياله فيطلق عنان خياله لمواهب جديدة

القوس

يملك روح المغامرة وهذه الروح تجعله اكثر قدرة على السهر وحبه اله يجعله يميل للمرح والفاكهة وهذه الروح من الفاكهه تتضح له من خلال مقابلته مع أصدقائه أثناء الليل حيث الضحك معهم والفرح معهم واللهو