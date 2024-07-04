محافظ الإسكندرية: خدمة المواطن على رأس أولوياتي

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال اجتماعه اليوم مع قيادات المحافظة، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها ملفات الرصف، ومنظومة النظافة، والعشوائيات، والإشغالات، وملف التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري.

وكان قد وصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إلى مقر مكتبه، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله.

وكان فى استقباله المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة.

وقدم الفريق أحمد خالد الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظاً للإسكندرية.