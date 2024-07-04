حقيقة حصول محافظ البحيرة الجديد على الدكتوراه في عام واحد

تصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة الجديد، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حركة التشكيل الوزاري الجديد للمحافظين والوزراء في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وتداول النشطاء السيرة الذاتية لمحافظ البحيرة الجديد والتي تشير إلى حصولها على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015، تليها درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016، ما أثار التساؤلات بين الرواد علي مواقع التواصل الإجتماعي بعض التساؤلات، حول حصول الدكتورة جاكلين عازر على درجة الدكتوراه بعد عام واحد فقط من الحصول على الماجستير، وهو أمر قد يتعارض مع القواعد المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات.

شروط الحصول علي الدكتوراه في الجامعات المصرية

أعلن قانون تنظيم الجامعات، عن قواعد محددة للحصول على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية وهي كالتالي:

مادة 33: شروط القيد

مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذه اللائحة يشترط لقيد الطالب للدكتوراه ما يلي:

أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في العلوم في نفس التخصص من احدي كليات بالجامعات المصرية أو أي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية لقيده بعد موافقة احد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين على الإشراف ويعرض الطلب علي مجلس القسم المختص لاعتماد الإشراف وتحديد مجال البحث ثم يعرض الأمر- بعد استيفاء جميع المستندات – على لجنة الدراسات العليا والبحوث ثم مجلس الكلية.

مادة 33: مدة الدراسة

الحد الأدنى للحصول علي درجة الدكتوراه هو سنتان من تاريخ القيد.

الحد الأقصى للحصول على درجة الدكتوراه هو خمس سنوات من تاريخ القيد، مع مراعاة حالات وقف القيد، ويجوز مد القيد فترة أخرى بناء على اقتراح المشرف الرئيسي لجنة الإشراف وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية.

حقيقة حصول الدكتورة جاكلين عازر على درجة الدكتوراه في الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي

وتبيَّن بعد الرجوع للموقع الرسمي لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتهت من رسالة الدكتوراه في عام 2021 وحصلت على الدرجة العلمية في عام 2022، وليس في عام 2016 كما تم ترويجه خلال الساعات الأخيرة.

تناولت رسالة الدكتوراه التي أعدها الدكتورة جاكلين عازر موضوع تحليل فعالية تكلفة استراتيجيات التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي للبالغين في مصر، باستخدام نموذج ماركوف.

وأظهرت الدراسة نتائج مهمة تساهم في فهم أفضل لكفاءة وتكلفة استراتيجيات التطعيم المتاحة لمكافحة هذا المرض الوبائي المهم.

محافظ البحيرة لـ"البوابة نيوز": تحسين جودة الخدمات على رأس أولوياتي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، العمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي.

وأعلنت محافظ البحيرة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، عن خطة شاملة لتحقيق هذه الأولوية القصوى، تشمل فتح قنوات التواصل مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ومشاكلهم والعمل على حلها فورًا.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه تم عقد اجتماع تمهيدي مع الإدارات المختلفة بالمحافظة لوضع خطة عمل تعتمد على احتياجات المنطقة وتحدياتها، حيث رصدت العديد من الشكاوى المتعلقة بحالة الطرق في مراكز المحافظة، لذا تم الاتفاق على وضع خطة عمل لتحديد هذه الطرق وتحديث الخريطة المعبرة عنها، بالإضافة إلى وضع معايير تقييم لكل طريق بهدف رفع كفاءته.

وأعربت عن سعادتها بتواجدها بمحافظة البحيرة، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل جنباً إلى جنب بروح الفريق الواحد لصالح المواطن البحراوي وتخفيف الأعباء عن كاهله، مشيرة إلى ضرورة استكمال مسيرة إنجازات الدولة في كافة المجالات واضافة الجديد لمواصلة البناء والتنمية.

كما أكدت محافظ البحيرة على ضرورة ترتيب الأولويات والملفات بما يتوافق مع احتياجات المواطن بشكل رئيسي للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات وهى محافظة زراعية من الدرجة الاولى وتعتبر المخزن الرئيسى للزراعه فى مصر وتحتاج لبذل المزيد من الجهد والعمل.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة جاكلين عازر وصلت إلى مقر ديوان عام محافظة البحيرة برفقة الدكتور حازم جودة نائب المحافظ، اليوم الخميس لتباشر مهامها كمحافظة الجديدة.

وبدأت محافظ البحيرة الجديدة بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة، بما في ذلك اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، لمناقشة القضايا الحيوية واستعراض المشروعات الخدمية والتنموية الرئيسية في المحافظة.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.