بعد وصوله لمكتبه.. محافظ الإسكندرية الجديد يناقش مع القيادات ملفات العمل

وصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، إلى مقر مكتبه، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله.

وكان فى استقباله المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة.

وقدم الفريق أحمد خالد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظاً للإسكندرية.

وعقب وصوله إلى مكتبه، عقد الفريق أحمد خالد سعيد، اجتماعًا مع قيادات المحافظة، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.