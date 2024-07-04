ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد وصوله لمكتبه.. محافظ الإسكندرية الجديد يناقش مع القيادات ملفات العمل

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، إلى مقر مكتبه، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله.
وكان فى استقباله المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة. 
وقدم الفريق أحمد خالد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه محافظاً للإسكندرية. 
وعقب وصوله إلى مكتبه، عقد الفريق أحمد خالد سعيد، اجتماعًا مع قيادات المحافظة، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة. 

الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الإسكندرية