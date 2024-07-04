افتتاح إذاعة صوت العرب وتدشين تمثال الحرية.. أبرز أحداث 4 يوليو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع من يوليو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1827 - ولاية نيويورك تصدر قرارًا تمنع فيه الرق على أراضيها، مما يمثل خطوة بارزة نحو إلغاء هذه الظاهرة في الولايات المتحدة، هذا القرار لم يكن مجرد إشارة إلى التطور الاجتماعي والقانوني، بل كان أيضاً دليلاً على التزام الولاية بقيم المساواة والعدالة، وأثبت دورها الرائد في الحركة الإصلاحية التي تواكب تحولات العصر المبكر في أمريكا.

1837 - تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمينجهام وليفربول بإنجلترا، هذه الخطوة الجديدة للتقنية والاتصالات قامت بتحويل السفر والتجارة في القرن التاسع عشر، ورسخت دور إنجلترا كمركز رائد في التطور الصناعي العالمي.

1886 - تدشين تمثال الحرية في ولاية نيويورك، ويرمز التمثال إلى قيم الحرية والاستقلال، وأصبح رمزاً عالمياً للديمقراطية.

1946 - الفلبين تحصل على استقلالها من قبل الولايات المتحدة بعد أكثر من 381 سنة من الاستعمار الأجنبي، وكان مانويل روكساس أول رئيس للدولة بعد الانتخابات التي أجريت في 4 أبريل 1946.

1953 - افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة، هذه الإذاعة أسهمت في تعزيز التواصل والتلاقي الثقافي بين الدول العربية، وتحديث المشهد الإعلامي في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر في دعم الثقافة العربية والتعبير عن الهوية العربية المشتركة، مع التأكيد على دورها الرائد في تقديم الخدمات الإعلامية للمنطقة.

1993 - منتخب الأرجنتين لكرة القدم يفوز على نظيره المكسيكي ويحرز كأس كوبا أمريكا.

2016 - تفجير بجوار الحرم النبوي بالمدينة المنورة في السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 من قوات الأمن والإرهابي نفسه.

2020-عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 11 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 523 ألف حالة وفاة وحوالي خمسة ملايين و830 ألف حالة تماثلت للشفاء.

2021 - مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا في تحطم طائرة لوكهيد سي-130 هيركوليز تابعة للقوات الجوية الفلبينية.