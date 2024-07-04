بجولة تفقدية.. وزيرة التنمية المحلية تتعرف على موظفي الإدارات وتجتمع بالقيادات

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس فى مستهل مباشرة مهام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، بجولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وذلك للتعرف على الموظفين والعاملين بالإدارات المختلفة وتوجيه التحية لهم، والتعرف على آليات سير العمل بقطاعات وإدارات الوزارات.

جاء ذلك حرصا من الدكتورة منال عوض على التحدث مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة وعدد من العاملين بها، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، وبحث الملفات العاجلة والهامة بالوزارة وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة والسادة المحافظين ونوابهم خلال الذي عقده عقب أداء اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية ، كما اهتمت الدكتورة منال عوض بالاستماع إلى مطالب العاملين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل خلال الفترة المقبلة وعدد من المقترحات التي ترغب الوزارة في تنفيذها بما يساهم في تحسين الاداء وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين وخدمة المحافظات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تقديم كل سبل الدعم لجميع العاملين بالوزارة لاستكمال خطط العمل علي أكمل وجه، مشيرة إلى أهمية تطوير عمل الإدارة المحلية التي تعتبر الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطنين بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين علي الادارة المحلية .

كما تم خلال جولة وزيرة التنمية المحلية استعراض محاور عمل والدور المنوط بعدد من الادارات المركزية بينها مكتب الوزير وإدارة التفتيش والمتابعة، وإدارة الموارد البشرية، و تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القطاعات الاخرى.

وعقدت الدكتورة منال عوض علي مدار اليوم سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة .

ووجهت الدكتورة منال عوض العاملين بالقطاعات والإدارات التي التقت معهم علي مدار اليوم ببذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل؛ وذلك لتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة، مؤكدة على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط وبرامج العمل وخاصة المرتبطة بحياة المواطنين، والبناء علي ما حققه الوزراء السابقين.

من جانبهم، قدم العاملون التهنئة للسيدة الوزيرة على منصبها الجديد، متمنين لها النجاح والتوفيق، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالوزارة.

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