وسام أبو علي يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى الداخلية

سجل الفلسطيني وسام أبو علي الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك نظيره الداخلية باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة.

وجاء هدف وسام أبو علي الثاني له شخصيا والثاني للمارد الأحمر في شباك الداخلية من ضربة جزاء في الدقيقة 40 بعدما افتتح التهديف للأهلي في الدقيقة 34 من كرة عرضة للاعب حسين الشحات داخل منطقة الجزاء استقبلها وسام ابو علي بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وكان أحمد عبدالقادر سجل هدف في الدقيقة 14، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار” تبين أن اللاعب كان يتواجد في التسلل قبل التسجيل.

تشكيل الأهلي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

انطلقت مباراة الأهلي والداخلية في السابعة من مساء اليوم الخميس 4 يوليو 2024 علي أرضية استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل شبكة قنوات اون تايم سبورت مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز.

ويقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والداخلية المعلق الرياضي محمد سيد عفيفي.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 15 مباراة، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.