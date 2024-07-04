"سندباد" و"دكان الأحلام" و"حدوتة بعد النوم".. مسرحيات النسخة الثانية لمهرجان العلمين

يعرض مهرجان العلمين مجموعة من المسرحيات ضمن فعاليات النسخة الثانية والتي تنطلق خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

وتستقبل مدينة العلمين مسرحية “سندباد” التليفزيونية لـ كريم عبد العزيز، كما تعرض مسرحية “سندباد” لمدة 3 ليالي من 22 حتى 24 أغسطس، بالإضافة إلى مسرحية “دكان الأحلام” ومسرحية “حدوتة بعد النوم”.

كما أعلن مهرجان العلمين إطلاق جوائز مهرجان نبتة للأطفال 2024، وهي مسابقة مخصصة للمحتوى العائلي والأطفال، وتهدف هذه المسابقة إلى دعم وتشجيع الإبداع في المحتوى الموجه للأطفال والعائلات، من خلال توفير منصة للشركات ومبدعي المحتوى الموهوبين لعرض أعمالهم الفريدة والمتميزة.

تسعى المسابقة إلى اكتشاف وتشجيع الأعمال الإبداعية المتميزة في مختلف الفئات الإبداعية، في الكتابة الإبداعية سواء كتب الأطفال، أو كتابة السيناريو، أو الشعر للأطفال، وفي مجال الأفلام، أفلام الرسوم المتحركة (2D أو 3D)، والأفلام الحية للأطفال، سواء كانت قصيرة أو طويلة. وفي مجال الدراما، سواء المسلسلات التلفزيونية أو الرقمية للأطفال، المتحركة أو الحية، بالإضافة إلى الأغاني المخصصة للأطفال ومعالجتها وتصميم الشخصيات.