رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة وبرلمان وشعب الجزائر بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام.

وأكد "العسومي" اعتزاز الشعب العربي بالتضحيات الكبيرة التي تحملها الشعب الجزائري خلال مسيرة كفاحهم ضد المستعمر لتبقى بلد المليون ونصف المليون شهيد، لافتا إلى أن يوم الاستقلال الجزائري يمثل ذكرى غالية على قلوب الشعب العربي ومصدر فخر لكل عربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته لجمهورية الجزائر بتحقيق مزيد من التقدم والسير بخطى واثقة نحو التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.