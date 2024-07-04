محمد الباز: إطلالة الحكومة اليوم في اجتماعها الأول مبشرة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الظهور الأول للحكومة اليوم يمكن أن نتعامل معاها أنها طلة مباشرة، بسبب أن من اليوم الاول للحكومة لقينا فيه جتماعات خاصة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين في ملفات هي صاحبة الاولويات على أجندة الرأي العام.



وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": الدكتور مدبولي اليوم بدأ باجتماع بسبب أزمة الكهرباء، ثم اجتماع أخر لمناقشة الاسعار وضبط الاسواق، والاشارة هنُا هامة جدًا أنه عندما أبدا العمل بعيدًا عن التنظير عن الحكومة وتشكيل لحكومة وعملها وملفاتها، ويتم البدأ بمناقشة موضوعين مهمين جدًا للرأي العام والشارع المصري مثل الكهرباء والاسعار، فهُنا رسالة واضحة للمواطن بتقول:" هذه هي حكومة المواطن في المقام الاول".

وواصل:" الحكومة اللي جاية المرة دي عشان تحل المشاكل..وليس فقط تتحدث عن الازمات والمشاكل.. احنا فضلنا لسنوات مضتت كانت الحكومة تجيد الحديث عن المشاكل أسبابها ولكن بعكس اليوم الحكومة بدأت تشتغل على طول وتضع حلول لحل الأزمات".

واستكمل:" اليوم كان لدينا رقيمن مهمين جدًا، والأرقام هي اللي بتدي مؤشرات صحيحة على ما يحدث على الارض، والارقام بتقول أن مصر وفرت 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت حل مشكلة الكهرباء ".

