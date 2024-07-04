"عبدالعاطي" يتلقى تهنئة وزير خارجية الصومال

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي أحمد، التهاني والتبريكات للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المعين حديثًا لجمهورية مصر العربية، عقب أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب فقي عن تطلعه الصادق وحرصه على العمل معاً لتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين الصومال ومصر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بمايخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير على أهمية النهج التعاوني في معالجة التحديات الإقليمية وتعزيز السلام والاستقرار في السياق الأوسع.