ضحية الفتاة الأوكرانية لـ«البوابة نيوز»: هددتنا بالباسبور الأوكراني

قالت هالة عبد الفتاح، موظفة البترول المعتدى عليها على يد الفتاة بالسب والقذف وتحطيم سياراتها على يد فتاة أوكرانية داخل كمبوند دار مصر بمنطقة التجمع، أن المتهمة طلبت من صديقها المصري الانصراف من أمام قسم الشرطة، وقالت له: «روح أنت انا هخلص الموضوع داخل القسم بالباسبور الأوكراني بتاعي».

وأضافت في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، صديق الفتاة الأوكرانية عرض علينا مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لإصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة، إلا أنها رفضت وعقب ذلك اختفي ولم نشاهده مرة أخرى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة أوكرانية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات أن المتهمة كانت في تقود السيارة وهي مخمورة، وقامت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.