علاء فاروق يلتقي عددا من المزارعين في أول يوم عمل له بالوزارة

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المزارعين، في أول يوم عمل له في الوزارة، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة تكليفه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد فاروق خلال لقاءه بهم، ان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام بالفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

واوضح ان هناك اهتمام خاص بتكثيف الارشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وأشار وزير الزراعة الى ان الفلاح المصري هو عصب الانتاج، وله الدور الاهم والاساسي في انتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى ان الدولة حريصة على دعم كافة المنتجين والتيسير عليهم.

وأكد فاروق ان الفترة المقبلة ستشهد تواجد وتفاعل بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الانتاج، من قبل المسئولين والقيادات، للعمل على حسم أية مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورا.

1000057898

1000057902

1000057882

1000057894

1000057885

1000057888

1000057876