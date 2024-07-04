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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

علاء فاروق يلتقي عددا من المزارعين في أول يوم عمل له بالوزارة

علاء فاروق يلتقي
علاء فاروق يلتقي عددا من المزارعين في أول يوم عمل له
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استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من المزارعين، في أول يوم عمل له في الوزارة، والذين حضروا لتهنئته بمناسبة تكليفه وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد فاروق خلال لقاءه بهم، ان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الاهتمام بالفلاحين، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للوقوف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

واوضح ان هناك اهتمام خاص بتكثيف الارشاد الزراعي، في إطار الدعم الفني للمزارعين، بالحقول، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، وتقديم كافة التوصيات اللازمة، بهدف زيادة الانتاجية وزيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وأشار وزير الزراعة الى ان الفلاح المصري هو عصب الانتاج، وله الدور الاهم والاساسي في انتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى ان الدولة حريصة على دعم كافة المنتجين والتيسير عليهم.

وأكد فاروق ان الفترة المقبلة ستشهد تواجد وتفاعل بشكل كبير مع المزارعين في الحقول ومواقع الانتاج، من قبل المسئولين والقيادات، للعمل على حسم أية مشكلات خاصة بالزراعة والمزارعين فورا.

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الإرشاد الزراعي الفلاح المصري هو عصب الانتاج الممارسات الزراعية الحديثة