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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء
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تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، غدا الجمعة، أول مهرجان سينمائي من نوعه تستضيفه عروس المتوسط، وذلك بمتحف الاسكندرية القومي.

قالت نور حازم، منسق المهرجان، إن مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء  فرصة كبيرة لإحتضان المواهب الشابة وأصحاب الفكر الإبداعي، لمزيد من التواصل مع جمهور الإسكندرية لنشر الوعي البيئي وإلهام العمل الهادف لما يشكل من تأثير إيجابي لمجابهه التغيرات المناخية.

وأضافت، أن الدورة الأولى من مهرجان السينما الخضراء، مخصصة لعرض أكثر من 30 فيلم قصير متعلق بالإنتقال الأخضر العادل، لدعم صانعي وصانعات الأفلام الخضراء بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الفن في زيادة الوعي البيئي إذ أصبحنا في أمس الحاجة له لدعم بيئتنا بالفكر الأخضر المستدام.

كما أشارت،  إلى أن مهرجان AGFF منظم من قبل Banlastic Egypt ومشروع  Upstage، برعاية عديد من المنظمات المؤثرة بيئيا بما في ذلك: GlobalGreen Grants و Les têtes de l'art وبالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية ومعهد جوته، المركز الثقافي الفرنسي، ومتحف الإسكندرية القومي.

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