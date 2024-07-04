خالد الجندي يوضح كيفية استقبال العام الهجري.. فيديو

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاستعدادات لاستقبال للعام الهجرى الجديد، قائلا: "أن تترك لله أعلى ممن تفعل لله أمر مهم، فمن الترك لله مثلا هو أن تتخلى عن التدخين بمناسبة الهجرة".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc، اليوم الخميس: "يجب أن نترك الغيبة والنميمة، بالتالي المهاجرهو من هجر ما نهى الله عنه، ولذلك أي واحد يترك ما اعتاد من منكر لله، فهو من المحتفلين بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأكمل خالد الجندي: " هاجرت يا خير خلق الله قاطبــةً.. من مكــة بعد ما زاد الأذى فيها.. هاجرت لما رأيت الناس في ظلـم.. وكنت بــدراً مـــنيراً في دياجيهـا.. هاجرت لما رأيت الجهل منتشـراً.. والشــر والكفـــر قد عمّ بواديهـا.. هاجرت لله تطوي البيد مصطحباً.. خلاً وفـــيـاً.. كريم النفس هاديها.. هــــو الإمـــام أبو بكـــر وقصّتــه.. ربّ السماوات في القرآن يرويها.. يقول في الغار “لا تحزن” لصاحبه.. فحســبنا الله: ما أسمـى معــانيهـا".